香港的示威抗爭活動還在持續，港府現在是否能動用《緊急法》來應對目前的局勢？大陸港澳辦發言人徐露穎表示，中央全力支持行政長官和特別行政區政府「依法運用一切必要的手段止暴制亂」，至於大陸中央政府是否設下解決事態的時間底線？徐露穎沒有直接答覆，只模糊表示，希望香港盡早結束亂局。

大陸國新辦今天下午舉行記者會，港澳辦發言人徐露穎表示，大陸中央政府注意到，現在香港社會在討論，是不是特區政府應該引用《緊急情況規例條例》來處理香港當前的局勢。中央看到，當前香港正面臨回歸以來最為嚴峻、緊急的局面，雖然形勢出現了一些積極的變化，但是暴力活動仍然沒有停止，社會秩序和經濟民生受到了嚴重的衝擊，「一國兩制」的原則底線受到了嚴重的挑戰。

徐露穎表示，當前，壓倒一切的最重要、最急迫的任務仍然是「止暴制亂、恢復秩序」，中央也注意到許多團體和市民都紛紛呼籲採取更為有力的措施來止暴制亂。比如制定《禁止蒙面法》等，盡快恢復社會的正常秩序。

徐露穎明確指出，「中央全力支持行政長官和特別行政區政府依法運用一切必要的手段止暴制亂，保障市民生命安全和各項權利，維護香港法治的尊嚴。」

至於中央有沒有針對香港的事態設定最後解決期限？徐露穎沒給出具體日期，只模糊的說，「中央跟香港全體市民的願望是一致的，那就是希望香港盡早結束亂局，恢復秩序，這一天到來得越早越好。」

徐露穎表示，因為只要香港多亂一天，香港市民就要為此付出一天的代價，這關乎香港繁榮穩定的大局和香港700萬市民的福祉，而且也是全體香港市民最大的呼聲和最大的訴求。

(中時 )