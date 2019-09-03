金曲歌王蕭煌奇踏入歌壇將近20年，一路以來不斷挑戰自己，今年首度挑戰主演舞台劇「遇見自己」，睽違3年、今天記者會上宣布二度小巨蛋開唱，11月30日舉辦《人生劇場放映中演唱會》，10月即將推出新專輯。近日忙工作的他，也感嘆身邊少個伴，他說，去年曾有覺得不錯的女性，聲音很好聽，想要進一步聊天，但沒辦法延續。「我都42歲了」，蕭煌奇苦笑說，「我媽叫我娶妻生子，但女生又不會從天上掉下來」。媒體追問是否還有聯絡？蕭煌奇說沒聯絡，感嘆「沒有約出去有什麼意義？見面才有感覺」。

2016首度唱上小巨蛋，蕭煌奇說很緊張，這次第二次還是很緊張，但經過舞台劇的歷練，比較沒那麼害怕，雖然上回險唱到超時，這次還是要「把大家認識自己的歌唱完」。近年幫Selina、安心亞、李千那、梁靜茹、黃小琥、彭佳慧等女歌手寫歌，希望有機會邀約擔任嘉賓，媒體追問桃花運是否不錯？蕭煌奇說，「沒有，寫歌錄完音各自閃人」，接著說「我也希望有，但有時快要有的時候，又被事情打斷，常常這樣好奇怪喔」。

談到最欣賞的歌手費玉清，蕭煌奇說，通常歌手到60歲聲音會變，小哥依然維持亮度，希望自己在20年後仍然能跟小哥一樣，那麼的穩跟準。除了公布演唱會及新專輯，9月將前往大陸巡演13場舞台劇，加上蕭煌奇今年還開了自己的錄音室，很多事情同時進行，蠟燭兩頭燒難有休息的感覺。22日即將迎接43歲生日，蕭煌奇說，過去每年都會辦生日音樂會，但今年生日人在蘇州巡演舞台劇，他提前許下生日願望，「祝大家身體健康、小巨蛋完售、還有心裏旁邊的位置有個人」。

蕭煌奇宣布11月30日將於小巨蛋開唱，主持人陳大天模仿費玉清（小哥）來傳承接棒。（羅永銘攝）

蕭煌奇近日忙巡演舞台劇「遇見自己」，即將前往大陸巡演13場。（羅永銘攝）

蕭煌奇宣布11月30日將於小巨蛋開唱，主持人陳大天模仿費玉清（小哥）來傳承接棒。（羅永銘攝）

蕭煌奇宣佈年底二度唱上小巨蛋。（羅永銘攝）

蕭煌奇近日忙巡演舞台劇「遇見自己」，即將前往大陸巡演13場。（羅永銘攝）

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