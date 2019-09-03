立法院今（3）日召集朝野協商，雖時代力量黨團呼籲提早於10日開議，但其餘黨團均認為中秋連假後再開議，對於跑地方行程的立委較為方便，因此敲定17日（周二）開議，當天進行施政質詢。緊接著20日（周五）、24日（周二）院會，則處理總預算案及付委。

今天下午朝野協商時，時代力量黨團總召徐永明認為，開議後也不必大多數立委到場，也可讓民眾提前知道立法院本會期的工作重點、議題，且希望早一點針對香港反送中議題，由立法院提出朝野共同聲明，因此希望於10日召開。

但民進黨團總召柯建銘認為，為使會期連貫，建議中秋連假過完再行開議，時間點也與過去相仿。國民黨團總召曾銘宗也說，尤其接近選舉，許多立委同仁在地方行程多，贊成17日開議。

立法院長蘇嘉全認為，10日開議，11、12日就要處理各委員會的召委選舉，須全員動員，由於中秋連假前立委們都忙跑地方行程，若10至12日要先回立院，較為不便。因此最後敲定17日開議。

朝野協商決議，17日當日對行政院長蘇貞昌進行施政質詢，民進黨團派出4位立委、國民黨團派出2位，親民黨團、時代力量黨團各推派1位。緊接著20日（周五）、24日（周二）院會，則邀請蘇貞昌、主計長朱澤民、財政部長蘇建榮列席，進行處理總預算案質詢及付委。

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