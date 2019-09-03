台灣70%以上面積屬於山林，豐富特殊的山林資源是我們最大的驕傲。教育部體育署為了鼓勵民眾透過登山，一步一腳印的認識美麗的台灣，同時促進身心靈的平衡與健康，特別規劃推動「108年全國登山日」系列活動，教育部長潘文忠宣布將在國發會公共政策網路參與平台，廣徵民眾對登山管理的意見，並號召大家一起來登山、健行。並且還舉辦線上選擇登山路線、上傳登山活動照片等活動，以及準備價值百萬的精美贈品，讓大家用登山來賺健康，賺好康。

體育署長高俊雄表示，農曆9月9日重陽節有登高的習俗，而國曆9月9日是「國民體育日」，所以體育署自國曆9月9日起為期1個多月期間，結合在地團體串聯全台22縣市登山社團共同舉辦「全國登山日」系列活動，鼓勵大家樂在山林、挑戰自我。希望透過全國上下的參與，帶動體育運動生活化，讓登山健行成為台灣的全民運動。

「全國登山日」系列活動為全台規模最大的登山系列活動。體育署串連全台22縣市地方登山社團辦理超過200場登山健行活動，豐富多變的路線讓您選不完，更有在地的登山夥伴陪您上山下海感受登山樂趣。

今年全國登山日主場活動訂於10月6日舉行，分別由中華民國山岳協會及中華民國健行登山會於台北至善國中、台中都會公園，同步辦理千人登山健行活動。

為鼓勵不同族群走入山林，吸引更多民眾加入登山健行的行列，今年體育署特別請全台最大登山健行網站「健行筆記」舉辦線上登山活動，邀請民眾參加5大亮點主題登山活動：「登峰造極 全臺100條小百岳挑戰活動」、「無痕山林 全臺步道100條淨山活動」、「與山同行 相框上傳拍照活動」、「寶石任務 作夥上山尋寶趣」及「山林元氣補給站」。

(中時電子報)