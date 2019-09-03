新北市淡水區的「小羊苗庇護工場」，是北部首間文創型庇護工場，經營羊毛氈、手工皂等商品。（戴上容攝）

庇護員工一天要製作50顆以上手工皂，這類耐心、專注力工作，對身障者來說極具挑戰性。（戴上容攝）

「手工皂製作真的不簡單，希望大家趕快用新台幣下架！」伊甸公益大使屈中恆今3日下午2時現身庇護工場，體驗羊毛手工皂製作表示，盼社會以行動支持工場產品，讓身障員工在社會立足。新北市淡水區的「小羊苗庇護工場」，是北部首間文創型庇護工場，經營羊毛氈、手工皂等商品，讓員工從中找到自信與價值。

天生中度智能障礙32歲詳育，患有肌肉萎縮症，曾做過洗車、烘焙工作，卻總被同事嘲笑、歧視，長久之下內心封閉。5年前成為「伊甸小羊苗庇護工場」員工，一針一針完成各式羊毛氈作品，屢屢獲得老師肯定及鼓勵，讓他重拾信心，現在最大的願望是努力工作分擔家計，減輕媽媽負擔。

伊甸就業服務老師林建旭表示，庇護員工一天要製作50顆以上手工皂，這類耐心、專注力工作，對身障者來說極具挑戰性，特別是有癲癇史的員工，在高度專注的狀態之下，發作機率會大幅提升；另透過工作，學習基礎社交，可以有效提升自主能力。

中秋將至「伊甸小羊苗庇護工場」與蜂王肥皂合作研發具美觀實用「四季羊毛皂禮盒」，送禮大方有質感，歡迎民眾多多選購庇護工場的商品。

(中時 )