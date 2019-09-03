國民黨整合驚爆危機，傳黨魁吳敦義派前陸委會副主委張顯耀，接連向國台辦與鴻海創辦人郭台銘透露「韓會選不下去」，邀郭當「備胎人選」，對於「換瑜」傳聞不斷，韓國瑜北部競辦副執行長許淑華表示，從各項民調皆可看出，韓國瑜仍是藍軍裡最強人選，因此「換瑜」本來就是假議題，拋出議題的人，盼藉此造成國民黨內部混亂，民心不安，讓人自亂陣腳。

許淑華指出，張顯耀等當事人都已說明事實並非如此，張去大陸只是談陸客觀剛事宜，沒談選舉，以黨主席吳敦義的高度與過去的做法，也不可能派人去大陸談選舉，黨中央也已聲明挺韓不會改變。

許淑華對於「換瑜」傳聞頗不以為然，她不想用「內鬼」這兩字形容放話的人，雖然每個人都有權利表達看法，但這些說法確會造成支持者及黨員不安，選戰走到現在，沒有必要花時間去抓誰說的，這也不是當務之急，對韓的耳語與抹黑很多，已經不差一個人背後說三道四，最重要的工作是團結自己，讓藍營立委參選人與支持者更有信心。

許淑華強調，國民黨從頭到尾只會推出一組人馬參選2020，也就是提名韓國瑜，所以不可能會有兩組人馬參選。關於郭台銘脫黨參選會帶動藍營選情的想法，她直言，根本是阿Ｑ想法，有這種看法的人，顯然不是很了解國民黨。

許淑華表示，國民黨提名韓國瑜後，黨中央、立法院黨團到全黨上下都會全力輔選，而且所有立委參選人一定與韓國瑜互相搭配，現在就是看兩邊如何合作，黨部希望設置聯合服務處，但也會尊重每位立委參選人及各縣市黨部主委及地方競選總部主委的想法，絕不可能讓有部分人去挺郭，絕不會搞分進合擊。

談及韓陣營的選戰節奏，許淑華說，黨部9月15日就會啟動與縣市主委的合作，內部的確討論過擴大內部組織，結合更多藍營媒體名嘴、年輕選戰人力與韓陣營搭配，迎戰大選前倒數三個月的關鍵期。

(中時 )