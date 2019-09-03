嫌犯透過臉書、Line等通訊軟體吸引民眾加入投資。(林郁平攝)

40歲黃姓男子以投資代操公司名義，利用臉書、Line等通訊軟體吸引被害人加入投資群組吸金，數名女被害人事後甚至還與黃男交往，加入詐騙集團行列。刑事局將黃男等18嫌逮捕到案，初估至少300人受害，非法獲利逾2000萬元。

警方日前接獲民眾報案，指經友人介紹投資一間代操公司，發現涉嫌詐騙及違法吸金等情事，遂報請新北地檢署檢察官指揮，偕同台中市警局、航警局刑警大隊、台北市刑大和新竹縣警局共同偵辦。

警方調查，該投資代操公司自去年1、2月迄今，利用投資「百家樂代操、魟魚養殖」等名義，透過臉書、Line群組和band通訊軟體吸引不特定人士加入投資群組，利誘每月可獲取本金的20％報酬，進行詐騙及違法吸金。

同時，群組成員若推薦下線投資，成功者可獲取本金8％的推薦獎金，持續招募民眾投資。

警方歷經數月偵查、蒐證，上月底分別至北市和台中市逮捕黃男等18嫌，並查扣SAAB汽車1台、投資契約書、筆電1台、存摺5本、收支簿2本、手機3支和全聯禮卷4000元等贓證物。

警方發現，其中3名女嫌原本都是參與投資的被害人，事後卻與黃男交往產生感情，反而成為集團成員，幫忙處理會計帳目等工作。全案訊後，依詐欺、銀行法等罪嫌移送法辦。

(中時 )