世界上有兩種人，好人和壞人；同時也有兩種人，喜歡香菜的人，以及討厭香菜的人。香菜甚至引起兩派的好惡論戰，至今一直讓爭論不休。香菜帶有某種特殊氣味，喜歡的人覺得香，但討厭香菜的人卻覺得它聞起來有肥皂味。其實這都是因為身體的OR6A2基因作祟。

你也討厭香菜嗎？其實討厭香菜不是你的錯，基因已經決定香菜在你人生中扮演的地位。出自於香菜本身所含的「醛類」物質，它會發出特殊的氣味。2012年，美國科學家Nicholas Eriksson等人，透過線上問卷調查發現，14604名受試者中有1994人認為香菜聞起來像肥皂，透過進一步基因比對後，發現位在第11號染色體上的OR6A2的嗅覺受體基因，可以接收到香菜中含有的醛類物質信息，所以實驗證明，具備OR6A2基因的人，會覺得香菜聞起來有臭蟲或肥皂的味道，而令她們難以下嚥。

實驗證明，身體含有OR6A2特定基因的人，為什麼會那麼討厭香菜。（圖摘自pixabay）

欲消除反對香菜人的厭惡感，近日農委會在《農業兒童網》公布的最新資訊中，推廣香菜的正向功用。香菜又稱為芫荽（ㄩㄢˊ ㄙㄨㄟ），富含營養價值，含維生素A、C、B1、B2、K、胡蘿蔔素，以及豐富的鈣、鐵、磷、鎂等，尤其是維生素C每100克高達63毫克，比蕃茄多3倍；胡蘿蔔素也比蕃茄、菜豆、黃瓜等高出10倍。除此之外，香菜還有助於清除身體裡的有毒重金屬，促進血液循環，堪稱是天然的解毒劑。

這麼健康養身的食材，如何吃才不會令人難以下嚥呢？建議搭配其他食材，以多次少量的攝取，每次吃一兩株就足夠。而香菜中的醛類特殊氣味，可藉由切碎加速分解，讓氣味消失。因此，加些水果、番茄、洋蔥把它打成醬料，會是個不錯的方法！

(中時電子報)