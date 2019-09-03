疑似楊冪小號發文。（圖／翻攝自娛聞少女微博）

疑似楊冪小號抱怨。（圖／翻攝自娛聞少女微博）

32歲大陸女星楊冪因有好身材與甜美臉蛋，人氣超旺被封為「帶貨女王」，過去她曾上節目透露自己確實在微博有「小號」分身，但不發文只關注一些有興趣的微博。近日有網友疑似揪出楊冪的小號，可見該帳號曾曬貓、在保母車上戴口罩自拍，還曾發文抱怨：「你們要多麼苦心經營我是一個賤貨，你們心裡就舒服了呢」。

楊冪去年底和劉愷威離婚，最近和魏大勛傳緋聞，還傳兩人9月12日楊冪生日當天將認戀，但當事人未回應。最近有網友發現疑似楊冪私下使用的微博帳號，可見她曾貼出自己小時候的照片，笑說：「老子小時候也太美了啊啊啊啊！」也曾自曝工作行程：「深圳香港倫敦休斯頓紐約上海長沙，我這一個星期你們誰也別找我」，粉絲核對發文日期和楊冪當時的工作行程竟也十分雷同。

該微博主人也曾發出一些人生與職場感嘆文，說：「多行不義必自斃，永遠不要害別人」、「沒有人知道你飛升上仙經歷了什麼劫難，他們只看到你是青丘女帝」、「永遠有這樣的人，八百年不聯繫，仍然有空去外面和別人說你們多熟多了解，到處去造謠你的事情換取更多信息」，而該微博帳號曝光後，目前已刪除所有發文，不知其真實性。

(中時電子報)