明年10月就要換發新式數位身分證New eID。外傳得標的中央印製又另發包本土以外的外商，引發個資外洩疑慮。內政部次長陳宗彥表示，未來中央印製廠怎麼做，就交由其處理，相信一定會基於國家安全的考量辦理。內政部也說，New eID以採集中製卡，封閉式作業，不可能讓國人個資外洩。

陳宗彥說，中央印製廠是中央銀行所屬機關，是百分之百國有的，政府是考量各項因素才委由中央印製廠處理，不論是資安或發行都是最好的狀況，才會採用限制性招標方式辦理。

對於中央印製廠未經公開招標程序，即取得印製數位身分識別證(New eID)標案一事，內政部鄭重澄清，依政府採購法第22第1項第2款規定，機關辦理公告金額以上之採購，屬專屬權利、獨家製造或供應、藝術品、秘密諮詢，無其他合適之替代標的者，得採限制性招標。基於嚴謹、安全控管國民身分證製作，將New eID以限制性招標委託中央印製廠印製，完全符合政府採購法的規定。

內政部戶政司副司長鄭信偉也說，New eID採集中製卡方式，並規劃嚴格管制的安全製發場地，系統採封閉式作業，並在內政部監督管理下由中央印製廠專責人員進行印製、品檢、包裝等工作，不可能拿到國外去做，也不會讓國人個資外洩。可能是中央印製廠對廠商提出的條件，讓外界誤解另行外包，可能有個資洩露的疑慮。

內政部說，New eID是在今年6月14日委由中央印製廠辦理空白卡片及印製採購事宜，目前該廠尚未進行招標，相關製卡作業規劃仍需依細部規劃案結果辦理，至系統建置事宜將俟完成細部規劃內容後，預計今年10起至明年9月辦理招標及系統建置開發工作，109年10月開始發行作業。

內政部「數位身分識別證──新一代國民身分證換發計畫辦理情形」，上個月已由行政院長蘇貞昌核定，新式身分證總經費48億元，其上將有國旗及國號，但正式樣張要等明年4至5月才發布。

(中時 )