香港反送中抗議持續延燒，香港眾志秘書長黃之鋒日前投書表示，盼台灣政府通過《難民法》，引發外界關注。黃之鋒稍早拜會時力黨團，有媒體詢問國民黨總統參選人韓國瑜、台北市長柯文哲對反送中態度保留，黃之鋒回應，當香港面臨一國兩制崩潰，以及北京壓迫，他認為香港跟台灣是命運共同體，「不管是韓國瑜、柯文哲或是其他黨派的朋友，都希望可以支持香港反送中運動可以成為台灣共識」。

此外，媒體也追問黃之鋒日前投書希望台灣通過《難民法》的細節。這趟台灣行他們會跟民進黨、時力及國民黨立委交流，是想聽聽他們對於保障來台港人的機制，該如何處理；他認為只要是正面幫助香港人的修法、政策，港人都會支持，但具體細節，因為他非法律背景的政治人物，所以希望能跟不同黨派朋友多交流。

黃之鋒今與立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉等人上午抵台後，午後拜訪時代力量黨團並舉行記者會。黃之鋒表示，港府特首林鄭月娥準備動用「緊急法」，恐讓港府全面壓迫港人，甚至限制網路、交通、航運，他們這次來台灣，就是希望台灣跨黨派的朋友共同反對港府準備實施「緊急法」。

黃之鋒也說，希望台灣的政府或立法院，可以通過法案、實施政策，讓在台港人可以安全生活，「不同的法案、政策，只要正面幫助港人在台灣」，他認為都有正面幫助。

此外，黃之鋒提到，港府至今逮補超過1100人，在一國兩制崩潰的情況下，港府抓人的情況會持續下去，希望體制外的朋友可以在10月1日中共國慶之前，透過街頭行動，表達對香港支持；世界各國支持香港的朋友也會在10月1日前動員，盼台灣的朋友繼續支持香港。

時力立委黃國昌說，過去認為修增《難民法》及準用《港澳關係條例》，但有鑒於情勢發展，他認為要採取雙管齊下方式處理；現行《港澳條例》第18條已有援助的明文規範，如何讓行政部門正式啟動程序，並趕快制定相關施行辦法，是現在重點。

黃國昌說，《港澳條例》第18條確實規範比較簡單，民進黨團若認為修《難民法》緩不濟急，或是有其他原因，應該趕快補足《港澳條例》第18條的不足。

(中時 )