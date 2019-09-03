內政部澄清：數位身分證規劃案細部規格尚未公告 16:272019/09/03 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 內政部指數位身分證規劃案細部規格尚未公告(內政部網站擷圖) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立委許毓仁在臉書上指稱數位身分證New eID規劃案未完成，細部規格卻先上網公告，內政部下午鄭重澄清，目前細部規劃報告尚在審查，內政部並沒有公告細部規劃報告。 內政部表示，許毓仁說的應是中央印製廠的空白卡及印製設備的招標規劃說明，這只是印製的部分，不是細部規劃報告。不宜將兩者混淆，造成外界誤解。 中央印製廠招標規格，不僅引起立委質疑，還引發外界個資外洩疑慮，但內政院強調，數位身分識別證New eID是集中製卡，不會有個資外洩問題。 (中時 ) #新式身分證 #規格 #內政部 #數位身份證 #招標 也許您會感興趣 推薦閱讀 一邊一國黨「我們就是正綠」盼至少拿下3席 14:192019/08/30 政治 大社工業區降乙編 內政部現場勘查 17:572019/08/30 生活 順應規格提升 聯發科、聯詠、立積競推新品 04:092019/09/01 財經要聞 蘇貞昌出席警大校慶 讚警察好感度創歷史新高 12:442019/09/01 政治 未完成財務申報 內政部首波開罰65個政黨 15:362019/09/02 政治 台南市擴大綠能屋頂設置 溪北及溪南地區營運商啟動招標 18:042019/09/02 生活 苗栗縣西湖鄉公所大樓獲內政核撥9千7百萬元拆除重建 19:412019/09/02 生活 赴陸任社區主任助理 這些人移送強制執行 10:502019/09/03 政治 新式身分證傳外包疑洩個資 內政部回應 13:242019/09/03 政治 Gogoro停租38換電站點 中油：回收再公開招標 15:032019/09/03 財經 政治熱門新聞 黃之鋒抵台 網怒吼：快滾回香港！ - 政治 黃暐瀚揭殘酷事實？小英勝率比韓高 - 政治 韓國瑜回應「換瑜」 趙少康激動拍桌說... - 政治 挺韓國瑜態度曖昧！他砲轟這兩人「基層看了都討厭」 - 政治 驚!最新媒體民調 蔡英文支持度再攀升達49％ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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