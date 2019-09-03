國民黨立委許毓仁在臉書上指稱數位身分證New eID規劃案未完成，細部規格卻先上網公告，內政部下午鄭重澄清，目前細部規劃報告尚在審查，內政部並沒有公告細部規劃報告。

內政部表示，許毓仁說的應是中央印製廠的空白卡及印製設備的招標規劃說明，這只是印製的部分，不是細部規劃報告。不宜將兩者混淆，造成外界誤解。

中央印製廠招標規格，不僅引起立委質疑，還引發外界個資外洩疑慮，但內政院強調，數位身分識別證New eID是集中製卡，不會有個資外洩問題。

(中時 )