中美貿易戰本月談判時機仍未確定，中方有意以慢打快，迫美國總統川普明年大選失利。美中貿易全國委員會（US-China Business Council）政府事務高級主管Anna Ashton表示，川普其實無需中美貿易戰協議也能成功連任。

Ashton接受CNBC訪問時指出，川普不一定要有中美貿易戰協議才可連任。「只要美國經濟所受衝擊對美國老百姓來說不是特別壞，（川普）對中國強硬，看上去夠硬，相信就足夠（大選連任）。

不過，這前提似乎愈來愈難成立。Ashton坦言，川普對中國9月新一輪關稅，加上準備12月加徵的另一輪關稅，「衝擊一切美國人會買的消費產品」。「我難以想像到2020年大選的時候，美國民眾荷包不受顯著影響。」

川普不理中方提出暫緩新關稅，中方也隨即實施報復。Ashton指，中方表現克制，是個好現象，但只會有短線利好，中美之後會繼續玩邊緣政策，局勢會持續惡化。

Ashton稱，新關稅令中美更難磋商智財權、技術轉移等根本問題。

對於美國2020年大選，Ashton又表示，不論結果如何，美國新一屆政府預料都會保持對中強硬，但假如民主黨上場，手段未必會如此依賴關稅。

(工商 )