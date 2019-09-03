統一「滿漢御品」本次中秋檔期跨界精品威士忌，以精品生活牛肉麵，搭配頂級威士忌馬諦氏的創新佐餐吃法，搶攻高端市場，共推出限量168組的中秋佐餐組合，更於9月8日再推出消費者佐餐品飲宴，名額有限要搶要快。

滿漢御品標榜精品生活麵，每檔皆以限量推出，最高紀錄曾創下半小時就賣出千碗，一天1688碗全數完銷紀錄。而今年中秋開賣，更跨界精品威士忌，與頂級威士忌品牌馬諦氏推出「中秋佐餐限量組」。

滿漢御品跨界精品威士忌，聯手馬諦氏推「中秋佐餐限量組」，僅168組。（統一提供）

滿漢御品開發和監造者阿桂師表示，滿漢御品有五大特點，包含麵、肉、湯、酸菜與秘製辣醬。精髓是每頭牛僅能提供1%的牛腱肉及湯頭，牛腱肉以古式料理工法，燉煮至爛讓醬汁徹底入味，才能軟嫩鮮甜，再與豐富層次、香氣多元的威士忌佐餐搭配，味道讓人回味無窮。

滿漢御品限量5000碗，即起於特定7-11門市及MOMO購物獨家銷售，每碗248元；而超限量僅168組的中秋佐餐限量組，則僅採專線預約制販售，售價2928元。至於滿漢御品佐餐品飲宴，限量20個座位，9月4日凌晨0點0分開放報名。

(中時 )