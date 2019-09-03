香港示威者提出五大訴求，並強調「五大訴求，缺一不可」，幾天前24名立法會議員聯署發表公開信要求盡快重啟政改，落實「雙普選」。大陸港澳辦發言人楊光拒絕接受，指五大訴求是赤裸裸的「政治恐嚇」，他甚至斥責香港的示威已完全變質，目的在於奪取特區管治權。目前已經到了維護「一國兩制」原則底線的最重要關頭。

楊光表示，在一個文明、法治的社會裡，所有的訴求都必須依法提出。他必須毫不含糊地指出，兩個多月來，一些激進分子打著「五大訴求」的旗號，置全體港人的安寧生活和香港繁榮穩定的大局於不顧，肆無忌憚地實施暴力犯罪，踐踏香港的法治和社會秩序，挑戰「一國兩制」底線，嚴重損害了香港和國家的利益，這不是在表達什麼訴求，而是赤裸裸的「政治恐嚇」、「政治要挾」。

楊光斥責，示威者的行為已經與修例無關，他們的矛頭指向了特區政府，他們的目的是要奪取香港的管治權，使「一國兩制」名存實亡。反對派和一些激進分子提出了五項訴求，他們的終極訴求是實行「雙普選」。

針對「雙普選」的問題，楊光表示，2007年12月29日，全國人大常委會作出決定，明確了2017年香港特別行政區行政長官可以實行由普選產生的辦法，在行政長官由普選產生以後，立法會全體議員可以實行由普選產生的辦法，由此確定了「雙普選」的時間表。2014年8月31日，全國人大常委會又作出了有關決定，對行政長官普選辦法的框架和核心要素作出了規定，這就是人們常說的「8·31」決定。；至於落實「雙普選」，楊光直言，選出一位愛國愛港、中央信任、港人認同的行政長官，才是真普選。

楊光表示，「8·31」決定得到了香港大多數市民的支持和認同，但是很遺憾，在反對派議員的捆綁否決下，香港特區政府根據「8·31」決定制定的普選法案在立法會沒有獲得2／3多數通過，香港由此失去了在回歸第20年實現行政長官普選的寶貴機遇。「可以說，阻撓香港民主發展的罪魁禍首不是別人，是反對派自己。」

反對派為什麼否決這個方案呢？楊光表示，說穿了，就是因為根據「8·31」決定所制定的普選制度不是他們所想要的普選制度。他們想要的普選制度，就是要超出基本法和人大常委會有關決定，能夠選出一個可以代表他們立場、可以不對中央政府負責的行政長官，從而為他們奪取香港的最高管治權鋪平道路。能做到這一點，他們就稱之為「真普選」，做不到這一點，他們就誣之為「假普選」。

楊光表示，「有這種想法的人，是打錯了算盤，無論將來什麼時候啟動政改，香港的普選制度都必須符合基本法，符合全國人大常委會的有關決定。」

楊光明確指出，香港的普選制度必須始終堅持一個基本的原則，必須符合香港的政治地位。根據香港《基本法》第45條規定，在實行行政長官普選時，要經由一個具有廣泛代表性的提名委員會，按民主程序提名，而後普選，再由中央人民政府任命。「提名、普選、任命三大環節，一個都不能少，每一個環節都要發揮實質性的作用。這就是香港普選制度的真義。」

楊光強調，達到上述要求的普選制度才是真普選，也只有通過這樣的制度，才能在普選條件下選出一位愛國愛港、中央信任、港人認同的行政長官，也只有這樣做，才有利於「一國兩制」方針得到全面、準確的貫徹落實。香港的普選只能這麼搞，沒有別的選擇，歸根到底還是必須回到「一國兩制」方針上去，回到基本法上去，回到全國人大常委會有關決定上去。

至於示威者要求撤回修例法案和成立獨立調查委員會，也遭大陸港澳辦拒絕。楊光表示，當前最大的訴求、最強烈的呼籲還是「止暴制亂、恢復秩序」，這是壓倒一切的最重要、最迫切的任務，也是政府應當做出最積極、最有力回應的民意。

(中時 )