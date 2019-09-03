無人機噴灑與田間管理觀摩會前置作業。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府農業處與大湖地區農會合作，3日在大湖鄉草莓園進行無人機噴灑與田間管理觀摩會，運用新興無人機載具展示噴灑肥料、藥劑等農事過程，平均1分地只需花3分鐘即可完成，不但有效節省人力成本，也避免人體直接碰觸，科技管理方式吸引農民關注。

無人機投入各項產業是未來發展的趨勢，苗縣府除了加強無人機人才培訓，也積極推廣無人機應用於田間大規模噴灑藥劑、肥料等作業，及早解決病蟲害侵擾，緩解農村人口高齡化缺工問題、節省人力成本，也可利用空拍技術幫助農民進行田間管理規畫、協助農損勘災等。

無人機農事作業示範會吸引農民前來觀摩，大湖農民林延炫表示，現階段從事農務人口仍以年長者為大宗，採收、噴灑藥劑等相對不便，無人機的使用不僅大幅減少人力成本，也對人體較為安全，勢必成為未來趨勢，藉著觀摩會讓農民更加了解，提升農事效率。

農會推廣部主任胡智郎指出，目前噴灑藥劑仍須仰賴人力，相較於1分地花費1小時的時間，透過無人機的方式，平均1分地只要3分鐘即可完成，農民相當期待應用成果。縣府農業處表示，無人機應用於農業領域除了便利，也可讓農民減少接觸農藥的機會，作業上更安全。

(中時 )