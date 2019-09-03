台中市海岸線長約30公里，台中港特定區計畫範圍內「港埠專用區」南北長約12公里，占約五分之二。都市發展局表示，維護整體海岸景觀需要，市府將港埠專用區內的重大建設計畫納入都市設計審議範圍，搭配國土計畫及海岸整體管理計畫，落實市港合作，帶動海線地區發展。

為維護整體環境、避免新建建築對周邊地區產生衝擊，市府2011年發布《台中市都市設計審議規範》，2019年5月針對「重大建設計畫」認定條件進行補充，提供內部作業審認使用。

都發局長黃文彬表示，位於台中港港埠專用區內興建展覽館、購物中心及商場設施、油槽設施、電力設施、離岸風電產業設施、工業廠房設施、漁市場相關設施、旅館，工程金額超過2億元，將由市府目的事業主管機關依規簽報市長盧秀燕，如認定屬重大建設計畫後，提報市府都市設計委員會審查，為都市意象與城市美學把關。

近年台中港因地理位置優越、聯外交通便利、土地遼闊、安全管理完善等優勢，為中央推動離岸風力發電政策，發展綠能產業及作為風機製造組裝的重要基地。

黃文彬強調，發展綠能產業為世界潮流，台中港「港埠專用區」雖屬台灣港務公司管理，但相關設施建設與台中的整體發展密不可分，相關申請案如涉及市府審查權責部分都會全力協助，攜手推動建設與發展。

(中時 )