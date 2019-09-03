機場捷運A10站位於機場捷運全線中央位置，北接台北都會區，南至桃園國際機場及青埔高鐵站，開發後將有效導引人口移入及商業進駐，有望成為南崁地區交通轉運新樞紐，市府地政局將釋出業區及部分住宅區土地，預期將帶動市場關注及投標熱潮，另還有A22站釋出一筆商業區土地。

地政局長陳錫禎指出，市府為加速地方建設發展，提高土地使用效益，30日將辦理A10及A22站開發案土地標售作業。有意投標者，即日起至開標當日9時止將投標相關文件，寄達「桃園郵政第7-107號信箱」參與投標。

地政局表示，這次加碼釋出商業區及部分住宅區土地，預期將帶動市場關注及投標熱潮；另外，機場捷運A22站則位於中壢老街溪畔，介於A21站及中壢車站之間，兼具河岸景觀及傳統商圈優勢，這次標售唯一一筆商業區土地，面積約90坪，可提供觀光旅遊、餐飲購物、運動、休閒娛樂等使用。

(中時 )