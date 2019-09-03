蔡遠進帶著傀儡戲走進校園，悉心指導學童操控技巧。（李金生攝）

傀儡戲在表演者的指掌之間，演繹「頃刻驅馳千里外，古今事業一宵中」。（李金生攝）

「鐘馗醉酒」是金門傀儡劇團的精采好戲之一。（李金生攝）

金門傀儡劇團12日將應邀赴桃園蘆竹區錦興宮秋節戶外演出，團長蔡遠進近年來前進校園努力推廣，期待源自大陸泉州的提線木偶，鄉親口中的「嘉禮戲」走出敬天公和廟會酬神領域，成為人人愛看的民俗表演。

家學淵源的蔡遠進在10幾歲時，就跟著曾獲「金門文化獎」的父親、傀儡戲大師蔡甲庚學藝，在接手劇團後發揚光大，連年在金門各地廟會慶典演出外，也跨海前進廈門、福建沿海一帶與大陸北京、天津等地，精湛技法深獲好評。

這個在兩岸三地已嶄露頭角，目前台金兩地「唯二」的劇團之一，戲台上有一副對聯寫著：「頃刻驅馳千里外，古今事業一宵中」，傳唱的則是傳統價值所在的忠孝節義精神。

團長蔡遠進一直期待傀儡戲能走出敬天公酬神、宗廟科儀的範疇，往民俗文化層面扎根下去。好戲不斷上場的「鐘馗醉酒」、「小沙彌下山」以及「天官賜福」等經典劇目，都讓觀眾讚不絕口，喝采連連。

近年來，該劇團多次應教育部、金門縣文化局和金門縣閩南文化協會之邀走進校園，蔡遠進還結合金門「聚落守護神」風獅爺，推出金門風獅爺制煞劇目，讓觀眾在精采的木偶肢體語言中，看到傳統傀儡戲的藝術性和生活性。

做為目前金門唯一的傳統表演藝術團體，團長蔡遠進對自己和劇團有許多期許，他在2008年特地前往「傀儡戲的故鄉」泉州，向大陸國家1級傀儡戲大師林文榮老師傅拜師學藝，在提線操控、肢體表現和角色步法，以及劇本內容舖排方面都力求精進，希望這項傳統民俗以更完美的內涵，在金門一代代傳承下去。

(中時 )