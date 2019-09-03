大湖草莓幼苗外銷國外，防疫局一早就來檢疫，莓農范銹龍（左）忙得不可開交。（巫靜婷攝）

苗栗縣大湖鄉果樹產銷班第13班長范銹龍務農逾40年，曾獲得全國十大神農獎殊榮，並拿到全國第1張草莓產銷履歷標章，他多年來用心栽培草莓，栽植技術和管理方法有成，3日將2萬株草莓幼苗外銷越南，成為全國第1名成功自行接洽，出口大湖草莓苗到東南亞的莓農。

大湖草莓名聞遐邇，網路發達助陣之下，台灣草莓優良品質傳遍國內外，莓農范銹龍指出，早期曾協助僑委會拍攝台灣精緻農業的宣傳片，透過FB等網路社群軟體發酵，國外貿易商循線來接洽，除了越南，印尼、馬來西亞等種植草莓的東南亞國家農民都對種植大湖草莓躍躍欲試。

范銹龍表示，國外農民找上貿易商先用Line接洽達成協議，3日順利出口2萬株豐香草莓苗，這品種甜度、香氣及口感很適合亞洲人飲食習慣，除了感謝苗栗區農改場技術指導，也多虧南向政策關稅減免讓農民外銷更方便，刺激農業多邊交易，打響大湖草莓知名度。

范銹龍每年育苗25萬株，除了自用，部分也提供台灣農民種植，提到草莓培植技巧，他強調，過多人為保護會使草莓失去抗病力難管理，利用生物科技，減少農藥施灑才能種出品質好、產量穩定的草莓。

他說，微生物菌可幫助草莓產生抗體，全年懸掛忌避劑可減少昆蟲危害，另外草莓應該擺脫黑網壟罩，順應氣候變化「適者生存，不適者淘汰」，7年前領悟這點，至今留下的草莓植株各各適應良好。

(中時 )