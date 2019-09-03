西湖業者利用在地農產文旦柚及甘藷研發新產品，圖為芸香布蕾及芸香戀人。（巫靜婷攝）

芸香布蕾運用文旦柚及鮮奶製成，外觀可愛。（巫靜婷攝）

中秋節快到了！除了品柚、賞月外，少不了來顆月餅襯襯節慶氣氛，傳統月餅包肉、蛋黃、豆泥吃到膩，西湖鄉有業者改良新式月餅融入西湖農產，利用新鮮柚子熬成醬，香甜滋味搭上地瓜捏製成各式討喜形狀，產品外表吸睛外，還有個浪漫的名字叫「芸香」。

西湖鄉為苗栗縣主要柚子產區，今年節氣白露靠近中秋，柚農陸續採收柚果，柚子耐放約等到中秋節熟度適宜，釋水程度剛好，吃起來柚子又香又多汁，成為佳節送禮的最好選擇，有業者將在地柚果結合西湖另項知名的農產「甘藷」，製作成特色柚香糕點、茶飲、布丁等，口感清爽頗受顧客青睞。

為了加深顧客印象，業者在產品命名上別有巧思，業者鄭寧表示，文柚柚屬於芸香科，每年出新產品取名都很普通，今年替月餅取了個浪漫的名字叫「芸香戀人」，充分展現產品甜蜜蜜的特色，另外芸香茶、芸香布蕾也是新研發的產品，搭配月餅食用很對味。

芸香戀人造型多變有花朵、貝殼、可麗露形狀，鄭寧表示，新產品運用西湖農產文旦柚、甘藷等，月餅裡包著細火慢熬的柚子醬，加上冰糖，口感香甜卻不膩口，外皮則用甘藷搗成泥，一一製成和菓子的樣態，除了在月餅上有新突破，芸香茶運用陳年柚醬混搭炭焙烏龍茶，而芸香布蕾則是柚子搭配鮮奶製成。

(中時 )