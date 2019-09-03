反送中衝擊香港觀光，台港線市占率最高的國泰航空首當其衝。為了搶救載客率，國泰航空針對台灣所有的旅行同業，端出9月底前台港來回機票1999元（未稅價），美其名是「2019香港同樂會-旅遊撿便宜」，但背後卻難掩淡淡的哀傷。
反送中引爆警民衝突，讓香港線業績一落千丈，即便暑假旺季，都看不到往年一票難得的榮景，不只機票賣不出去，香港房價更是腰斬，旅遊業者表示，過去一晚3、4千的房間，如今只剩下1、2千，且不用特殊管道訂，「agoda滿地都是」。
台港線目前有4家航空經營，市占率最大的國泰航空，過往台港來回機票（未稅）動輒3,500元起跳，夯的時候甚至4、5千元，加上稅金都要6、7千，近來官網未稅價大概都跌破3,000元，給旅遊同業的優惠票殺破2,000元，可以想見壓力有多大。
旅遊業者表示，雖然未稅價1,999很便宜，但「現在誰敢去香港啊？」尤其近期警民衝突加劇，不管是鬧區的金鐘、旺角、油麻地、太子都淪陷，即便往返機場，就算機場沒被癱瘓，機場快線也可能停駛，預估要恢復元氣恐怕至少半年。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。