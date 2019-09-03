反送中衝擊香港觀光，台港線市占率最高的國泰航空首當其衝。為了搶救載客率，國泰航空針對台灣所有的旅行同業，端出9月底前台港來回機票1999元（未稅價），美其名是「2019香港同樂會-旅遊撿便宜」，但背後卻難掩淡淡的哀傷。

反送中引爆警民衝突，讓香港線業績一落千丈，即便暑假旺季，都看不到往年一票難得的榮景，不只機票賣不出去，香港房價更是腰斬，旅遊業者表示，過去一晚3、4千的房間，如今只剩下1、2千，且不用特殊管道訂，「agoda滿地都是」。

台港線目前有4家航空經營，市占率最大的國泰航空，過往台港來回機票（未稅）動輒3,500元起跳，夯的時候甚至4、5千元，加上稅金都要6、7千，近來官網未稅價大概都跌破3,000元，給旅遊同業的優惠票殺破2,000元，可以想見壓力有多大。

旅遊業者表示，雖然未稅價1,999很便宜，但「現在誰敢去香港啊？」尤其近期警民衝突加劇，不管是鬧區的金鐘、旺角、油麻地、太子都淪陷，即便往返機場，就算機場沒被癱瘓，機場快線也可能停駛，預估要恢復元氣恐怕至少半年。

(中時 )