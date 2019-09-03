韓國瑜逐一向烈士遺族致意且贈慰問金，但家屬仍觸景傷情不停哭泣，韓趕忙安慰。(劉宥廷攝)

高雄市長韓國瑜在九三軍人節到忠烈祠秋祭國殤典禮擔任主祭，軍方代表及市府局處首長也到場陪祭，韓逐一向烈士遺族致意且贈慰問金，但家屬仍觸景傷情不停哭泣，韓趕忙安慰；韓競辦也表示，除感謝國軍犧牲奉獻，三年來民進黨政府不思考改善兩岸關係，還刻意製造兩岸敵意與軍事風險，有時更逞口舌之快，刻意挑釁，使得國軍戰備壓力倍增。

韓國瑜上任後首次到忠烈祠擔任主祭，穿上西裝外套、打上領帶，向祠內奉祀的烈士們鞠躬致意，儀式結束後並親自向出席儀式的遺族代表致贈慰問金；2009年莫拉克風災時，空勤總隊一架直升機進行物資整補及災民後送任務，不幸墜毀造成3名機組人員罹難，空總特別向韓介紹殉職的飛行員王宗立母親，韓也親切彎腰安慰。

韓國瑜稍後也透過競選辦公室發出新聞稿表示，「我們國軍弟兄全年無休捍衛國家安全，也隨時準備救助百姓同胞，是我們國家社會中，非常認真也非常辛苦的一群人。在軍人節的時候，我們要特別向國軍全體官士兵，表達最誠心的敬意與謝意。」

韓競辦也認為，三年來民進黨政府不思考改善兩岸關係，還刻意製造兩岸敵意與軍事風險，有時更逞口舌之快，刻意挑釁，使得國軍戰備壓力倍增。

正如總統參選人韓國瑜市長常說「莫忘世上苦人多」，其實軍人和他們的家庭，也都是辛苦過生活的朋友，「我們非常感謝他們的犧牲奉獻，也提醒大家不要忘記給軍人和軍眷最真心的掌聲。」

(中時 )