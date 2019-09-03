華山基金會今天邀請弱勢長者、獨居長者在中秋節前夕出席餐會。（林良齊攝）

87歲的洪奶奶小時候因為第二次世界大戰等緣故，雖然有去就讀國小，但因時常要躲防空洞，當時並未順利畢業，年輕時在傳統市場販售家庭五金用品，等到退休時才發現因為不識字連KTV都不會唱，因此決定就讀國中夜間部，畢業後愛上書法與水墨畫，雖然丈夫過世已久，一人獨居在台北，但至今仍創作不輟。

華山基金會今天邀請弱勢長者、獨居長者在中秋節前夕出席餐會，會中也邀請長者表演才藝，如內湖區的馮爺爺就展現小提琴的才藝，中山區的高奶奶也用烏克麗麗，皆引起現場不少掌聲。

目前一人獨居的洪奶奶說，雖然小時候有去讀小學，但剛好遇上第二次世界大戰，每天都躲防空洞，最後國小也沒畢業，出社會後忙著工作，一直到退休後才發現因為不識字無法去唱KTV、學跳舞等，因此在60歲時報名大安國中夜間部，在老師的引薦之下也愛上畫畫，她謙虛地說，自己仍在學習。

華山基金會社資部主任游麗真表示，華山基金會全台服務約2萬3千名長輩，台北地區服務的長輩約937位。華山基金會希望大眾伸出援手用行動支持送愛到服務經費。愛心專線：（02）2834-8468。

(中時 )