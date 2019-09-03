週二，阿富汗首都喀布爾又發生可怕的自殺式襲擊，已造成的16死119人傷，這已是一週內的第三起襲擊，而且主使者就是塔利班。格外諷刺的是，美國談判代表正在塔利班商議美軍撤軍事宜，結果塔利班的恐怖活動不但沒有減少，而且愈發猖狂。

美聯社報導，阿富汗內政部發言人拉希米(Nasrat Rahimi )表示，自殺炸彈客是在週一晚些時候襲擊大院，他們有許多同夥，為首的駕駛一輛裝有炸藥的牽引車，衝向國際大院西牆，雖然安全部隊開槍打死5名同夥，但是車輛仍然被引爆，巨大的爆炸造成週邊巨大的殺傷。

拉希米說，遭到恐襲的國際大院，是外國人與旅館的所在地，當地西方團體人員比較多，往往成為襲擊的目標，連帶受害的就是附近的當地居民。

目前還不清楚塔利班的動機，事實上，塔利班已經在內部宣傳自己得到勝利，因為美國特使已表示「塔利班已經與美國原則上達成協議」，但是他們仍然沒有停手。

塔利班發言人穆賈希德 (Zabihullah Mujahid)告訴美聯社「我們知道和平談判正在進行，但他們(美國)也必須意識到我們絕不弱，我們出來談判，就是必定站在強勢立場。」

塔利班的自殺式襲擊，造成16死119人傷，還有許多幼兒。(圖/美聯社)
塔利班的自殺式襲擊，造成16死119人傷，還有許多幼兒。(圖/美聯社)

穆賈希德說，襲擊事件是對美國和阿富汗的回應，雖然他承認應該減少對平民的傷害，但他卻說「他們((平民)不應該住在這樣一個重要的外國區域附近。」

這次襲擊發生的幾小時前，美國談判特使卡勒扎德(Zalmay Khalilzad)才剛宣布在卡塔爾舉行的第九輪美國-塔利班會談的「成果」，他說「已達到和平協議的門檻」，並向阿富汗總統展示了協議草案，該協議仍需要川普總統的批准。

在爆炸事件發生後阿富汗加尼總統(Ashraf Ghani)強烈譴責塔利班的暴行，相對的，卡勒扎德沒有立即發表評論。

喀布爾居民人心惶惶，民眾都質疑是否可以信任與塔利班取得的任何協議，尤其是在外國軍隊撤離後。

一些分析人士警告說，塔利班是個極度激進的組織，就算出面談判的塔利班代表有誠意減少暴力事件以及不資助IS武裝集團，但是內部的一些派別從一開始就不同意和美國有任何的溝通，儘管卡達會談期間，塔利班高層堅稱，他們的數萬名戰士會尊重達成的任何協議。

文章來源：https://apnews.com/e6d57a22dd434a5e81e1e483dbd96c25 Click to copy RELATED TOPICS Afghanistan AP Top News Troop withdrawals International News General News Kabul Militant groups Asia Pacific Taliban attack in Kabul kills 16 civilians, wounds 119

(中時電子報)

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