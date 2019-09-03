週二，阿富汗首都喀布爾又發生可怕的自殺式襲擊，已造成的16死119人傷，這已是一週內的第三起襲擊，而且主使者就是塔利班。格外諷刺的是，美國談判代表正在塔利班商議美軍撤軍事宜，結果塔利班的恐怖活動不但沒有減少，而且愈發猖狂。

美聯社報導，阿富汗內政部發言人拉希米(Nasrat Rahimi )表示，自殺炸彈客是在週一晚些時候襲擊大院，他們有許多同夥，為首的駕駛一輛裝有炸藥的牽引車，衝向國際大院西牆，雖然安全部隊開槍打死5名同夥，但是車輛仍然被引爆，巨大的爆炸造成週邊巨大的殺傷。

拉希米說，遭到恐襲的國際大院，是外國人與旅館的所在地，當地西方團體人員比較多，往往成為襲擊的目標，連帶受害的就是附近的當地居民。

目前還不清楚塔利班的動機，事實上，塔利班已經在內部宣傳自己得到勝利，因為美國特使已表示「塔利班已經與美國原則上達成協議」，但是他們仍然沒有停手。

塔利班發言人穆賈希德 (Zabihullah Mujahid)告訴美聯社「我們知道和平談判正在進行，但他們(美國)也必須意識到我們絕不弱，我們出來談判，就是必定站在強勢立場。」

塔利班的自殺式襲擊，造成16死119人傷，還有許多幼兒。(圖/美聯社)

穆賈希德說，襲擊事件是對美國和阿富汗的回應，雖然他承認應該減少對平民的傷害，但他卻說「他們((平民)不應該住在這樣一個重要的外國區域附近。」

這次襲擊發生的幾小時前，美國談判特使卡勒扎德(Zalmay Khalilzad)才剛宣布在卡塔爾舉行的第九輪美國-塔利班會談的「成果」，他說「已達到和平協議的門檻」，並向阿富汗總統展示了協議草案，該協議仍需要川普總統的批准。

在爆炸事件發生後阿富汗加尼總統(Ashraf Ghani)強烈譴責塔利班的暴行，相對的，卡勒扎德沒有立即發表評論。

喀布爾居民人心惶惶，民眾都質疑是否可以信任與塔利班取得的任何協議，尤其是在外國軍隊撤離後。

一些分析人士警告說，塔利班是個極度激進的組織，就算出面談判的塔利班代表有誠意減少暴力事件以及不資助IS武裝集團，但是內部的一些派別從一開始就不同意和美國有任何的溝通，儘管卡達會談期間，塔利班高層堅稱，他們的數萬名戰士會尊重達成的任何協議。

(中時電子報)