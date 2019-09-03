據統計，今年中秋節商機破百億，從月餅、烤肉、送禮等皆為龐大消費需求，OK超商觀察，據門市業績顯示，禮盒部分更占全年禮盒業績的4成，僅次於農曆春節。

OK超商新宣佈「雲端禮盒」功能上線，為超商首創服務，消費者加入OKAPP會員，即可於線上購買禮盒。即日起，OKAPP會員使用「OKmall」功能，即可線上購買禮盒，使用轉贈功能，即可以簡訊或Line將禮盒序號贈送給親朋好友，對方持序號可至全台902間OK門市兌換，送禮免出門，預估提升相關1成業績。

OK今年引進無煙自動烤盤器，烤肉味不上身，2990元。（OK提供）

而除了雲端禮盒服務上線外，OKmart中秋預購也熱銷倒數，目前共有88款月餅，及225款周邊伴手禮，其中台式月餅與創意月餅類，占總月餅品項的6成，也獨家推出「糖村」、「六福集團」、「久久津」、「老耿」等台灣原創品牌；廣式口味部分「奇華」也是今年主力。

看準中秋烤肉需求，OK今年也獨家引進「THOMSON自動排煙多功能燒烤器」，擁有自動排煙的無煙燒烤功能，烤完不臭身，深受女性喜愛。肉品食材則與「愛上新鮮」品牌合作，其中主打「總統級超厚霜降牛排21oz」，為PREMIUM原塊牛超級厚切，精選Prime極佳級，大理石紋路般的油花分布，入口即化鮮甜美味；另有「西班牙頂級霜降松阪豬」，一頭豬僅可取得兩片，油脂分布均勻且肥瘦適中。

OK綜合烤肉組盒，售價介於1299元至2400元。（OK提供）

(中時 )