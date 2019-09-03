淘寶/天貓匯集平台創意能量，於今日舉辦台灣限定《99潮文創品鑑會》，現場集合多款淘寶/天貓大開腦洞的設計單品。並首度發布《台灣消費橙皮書》報告剖析各縣市消費特點及與在地熱賣爆款，以及台灣專屬99划算節攻略！活動至9月10日止，百萬件商品期間限定超低價，還有萬款商品全面5折起。台灣專屬活動更增添了趣味性，不僅有99拉霸機遊戲抽紅包、支付滿額減優惠、天貓全球官方店登入送禮等，更推出了期間限定的淘寶天貓超值獨享套餐要你越淘越划算！

小籠包造型手提包(圖/淘寶提供)

因應台灣消費者的網購習慣與消費趨勢變化，淘寶/天貓多年來致力於推動更有感的在地化服務。今天淘寶/天貓首度於99划算節獨家發布第一份《台灣消費橙皮書》，報告顯示，年度消費力度最強的城市分別為雙北以及台中市；有趣的是，淘寶下單成交高峰期為下午14～16點，無論是上班或上課，「休息一下、滑個淘寶」已漸漸成為大家生活型態中的自然反射行為；而最受台灣用戶喜愛的功能則是手機淘寶的「拍立淘」，省去繁瑣的文字描述隨拍隨得、精準不漏，提高消費者的購物體驗。

淘寶消費橙皮書(圖/淘寶提供)

【99划算攻略1】台灣專屬99限定拉霸機 大額紅包日日抽！

9月5日起至9月10日，登入手機淘寶APP即可樂玩99拉霸機，出現3個相同符號，就有機會獲得淘寶隨機贈送的99禮券，特別獎為大額紅包消費滿人民幣9,999元折抵人民幣4,999元、大獎消費滿999元折抵139元等獎項，與多種天貓官方店品類券、百大商家最低1折優惠券。每帳號每日共有3次機會，使用完再分享給好友，凡是每拉1個好友參與遊戲，即可再獲得1次抽獎機會，每天最多可分享給12個好友。拉霸天天玩、優惠讓你拿不完！

【99划算攻略2】99專屬新人禮 首單購物體驗最划算！

色塊創意圖案絲襪，約新台幣$410元，運費另計。(圖/淘寶提供)

自9月8日起至月10日止，新人用戶凡於淘寶/天貓購物，即可使用新人專屬首單紅包，最高額度人民幣20元，還有多樣新人推薦商品最低人民幣1元起，等你來搶購！不僅如此，淘寶99划算節活動期間，更獨家發放新人專屬免運紅包，給你超划算的第一單體驗！

【99划算攻略3】台灣限定99支付滿額減優惠 刷指定信用卡再享最高15%回饋！

台灣用戶凡於9月9日至9月10日期間於淘寶/天貓下單，使用台灣信用卡刷卡消費，就有機會享有99限定的「支付滿減」優惠，最大獎為消費滿新台幣5,999元現減2,999元，大額下殺最低5折起，消費滿新台幣4,799元減939元、消費滿新台幣3,799元減559元，支付金額滿新台幣2,799元減279元。活動只限2天，名額有限、先搶先折！另外，選擇使用指定信用卡付款，還可享有台灣專屬刷卡優惠，最高可享15%現金回饋！詳情請至活動網頁了解。

約新台幣$80元，運費另計

【99划算攻略4】天貓全球官方店「99遊園會」登入送好禮 大額優惠劵大方送

自9月5日至9月10日止，每日登入手機淘寶的天貓球全球官方店「99遊園會」，集滿5套卡片就有機會獲得千元好禮！天貓官方店更大手筆發放店舖滿減優惠劵(滿¥399減¥40、滿¥599減¥80、滿¥899減¥130)，買越多折越多！此外，只要於天貓全球官方店消費滿人民幣699元，結帳時輸入專屬折扣碼「GO99」，還可現折人民幣80元，把握機會就趁這一檔！

眼鏡便攜收納包，約新台幣$300元，運費另計。(圖/淘寶提供)

【99划算攻略5】台灣會員獨享優惠快報 淘寶天貓獨享套餐美味上線

歡慶淘寶99划算節，淘寶天貓聯手速食店推出限時獨享套餐，即日起至9月30日止，凡於淘寶天貓消費就有機會享用台灣會員專屬特餐，於結帳時出示手機圖檔或紙本優惠券，即可以64折優惠價兌換KFC肯德基「超值獨享餐」、和以54優惠價兌換PIZZA HUT必勝客「夏日超值餐」。

手繪ins黑膠遮陽傘，約新台幣$750元，運費另計(圖/淘寶提供)

電話亭茶壺茶杯組，約新台幣$440元，運費另計。(圖/淘寶提辜)

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