民進黨市議員張家銨及江肇國，3日針對原定9月1日要上路的青年事務諮詢委員會，至今仍無音訊；江肇國抨擊說，目前不僅青年無處發聲，連市府訂的時間都還跳票，嚴重破壞年輕人與市府間的信任。台中市教育局表示，預計9月下旬至10月上旬成立。

江肇國說，前市長林佳龍任內首創青年事務審議會，除讓年輕人了解政策形成過程，提供市府了解年輕人事務重要管道，並順利運行兩屆。第3屆卻在青年代表任期還剩大半，未被徵詢情況下被市府粗暴喊卡；讓青年代表們非常錯愕，亦傷害年輕人對市府的信任。

張家銨指出，市府針對青年事務毫無整體規畫，甚至與諾的青年就業及創業，也未見其未來規畫及相關政策；加上盧市府上任後，市政及建設等所有事務皆無法讓台中市民感受到願景。現連青年事務諮詢委員會成立也再三拖延，市府面對青年極盡敷衍毫無作為。

教育局表示，原青年事務審議會代表遴選資格為15歲至35歲，居住台中市或於台中市就學青年，為廣納青年參與市政提供建議；此次設置青年事務諮詢委員會擴大放寬參加遴選資格，於台中市就業青年也可參與遴選，擴大傾聽青年朋友的聲音。

教育局強調，市府原訂7月31日截止，因適逢暑假，故延長報名至8月16日止；近日持續通知報名人員遴選事宜，9月7日辦理面試，錄取名單9月20日公告。並徵詢第3屆青年事務審議委員會青年代表有意願登記參加者，將優先聘為委員，聘期於正式聘任後起算2年，不影響委員權益。

(中時 )