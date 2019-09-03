具惠善爆料安宰賢說離婚將帶走家貓。（圖／翻攝自kookoo900 IG）

韓國女星具惠善和安宰賢婚變風波近日鬧得沸沸揚揚，先前具惠善發長文，先是抱怨安宰賢變心後生日都跟別人過，又驚吐「他嫌我有對不性感的乳頭」。然今(3日)具惠善透過律師強調仍無離婚打算，讓外界以為女方「愛到卡慘死」，稍早具惠善再發文，澄清會做這決定，是因為男方挑明若離婚就會把家中的貓帶走，讓對貓已有感情的她無法離婚。

具惠善律師今受訪，證實具惠善明年將復學，回歸大學校園過學生生活，日前推出的寵物散文集是具惠善在演藝圈中最後的活動作品，也說具惠善是因合約問題不得不暫時離開演藝圈，非從此引退，並表示具惠善仍想守護家庭，沒有離婚念頭。

今下午，具惠善在IG貼出家中寵物狗和貓的照片，說：「『下酒菜』（安宰賢寵物貓名）是跟我生活時間更長的貓咪，那個人從未幫牠餵食，也沒清理過糞便，就通知我離婚後會把牠帶走，所以我無法離婚」，間接暗示不離婚主因並非還愛著安宰賢，見此，網友留言說：「照顧的一方才更算是主人」、「感覺現在姐姐已經是一種報復的心態了，既然都撕破臉皮了，那就互相折磨吧」、「不知道為什麼每次看到她發的文字都覺得有點壓抑」、「這事拖久了對雙方都沒好處」。

(中時電子報)