前教育部長吳茂昆遭告發違法赴大陸任職、在東華大學校長任內侵占專利權及詐領講座獎助金，及教育部長任內因「拔管案」涉瀆職案，台北地檢署因吳的住居所及犯罪行為地，分屬士林、花蓮地區，均非位於北檢轄區，因此無管轄權，日前報請高檢署移轉管轄。

北檢偵辦吳茂昆遭告發違法案，包括國民黨告發吳茂昆曾違法擔任大陸國務院下的中科院顧問，涉嫌違反兩岸人民關係條例。

另吳任職東華大學校長期間，在美國成立師沛恩生技公司，拿東華擁有專利的綬草研究去申請大陸專利，疑違法侵占專利、偽造文書，且在校長任內，涉嫌詐領「講座獎助金」及「特殊優秀人才彈性薪資」共804萬元；台北市議員不滿教育部要台大重啟遴選校長，以台大校友身分按鈴告發吳茂昆涉刑法瀆職罪。

檢方陸續訊問證人、調閱資料後，認為被告住居所及犯罪行為地都非北檢轄區，並無管轄權，已報請高檢署移轉管轄，將移由士林地檢署或花蓮地檢署偵辦。

(中時 )