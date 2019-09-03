金典「海鮮祭-蝦蟹總匯」，主廚將秋冬肥美的澎湖小卷，淋上蔥油後，以清蒸的方式呈現出「薑絲蔥油小卷」。（馮惠宜攝）

金典「海鮮祭-蝦蟹總匯」，主廚將秋冬肥美的澎湖小卷，淋上蔥油後，以清蒸的方式呈現出「薑絲蔥油小卷」。（馮惠宜攝）

中秋節烤肉節，為搶食中秋商機各自助百匯餐廳加碼燒烤海鮮，金典酒店推出「海鮮祭-蝦蟹總匯」特別增加燒烤海鮮，台中林酒店森林百匯首次舉辦「燒烤啤酒節」推出十幾種海陸BBQ，裕元花園酒店8F映景觀餐廳推出戶外沙灘露臺烤肉派對，頂級海鮮吃到飽，現場還有LIVE SHOW。

台中金典酒店自助餐廳九月推出「海鮮祭-蝦蟹總匯」，這次的海鮮祭中，主廚還特別增加燒烤海鮮，有焗烤生蠔 、烤香魚、烤扇貝、串烤帆立貝等，並在日料海鮮區加入石蟳、母花蟹、扁蟹、旭蟹、三點蟹等多樣化的螃蟹輪番上陣；且歡慶金典20周年生日在9月份推出平日（周一至周四）午餐三人同行一人免費、晚餐四人同行一人免費的好康。

台中林酒店森林百匯舉辦「燒烤啤酒節」推出十幾種品項的海陸BBQ、及上百種冷盤、熱食、甜點，特別推出幾款經典串燒，包括沙茶豬肉串、墨西哥雞肉串、碳烤鮮小卷、香草豬肉串、骰子牛肉串、七味雞肉串、培根聖女串、醬烤花枝丸串、檸香風味烤雞腿…等多樣菜色，且除中秋連假（9月13日至15日）外，平日午晚餐限定(週五晚餐四人同行一人免費。

裕元花園酒店映景觀餐廳則是在12、13、14日一連3天推出沙灘露台烤肉派對。（裕元花園酒店提供／台中馮惠宜傳真）

裕元花園酒店映景觀餐廳則是在12、13、14日一連3天推出沙灘露台烤肉派對，主打肥美飽滿的鹽烤日本生蠔及上選阿根廷天使紅蝦等10多種頂級美饌，現場更加碼烤乳豬吸睛SHOW，現場還加碼抽獎將連3天送出價值萬元的「豪華客房住宿券」。

(中時 )