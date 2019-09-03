小朋友直呼警犬隊警犬好可愛，紛紛拍照留戀。（中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

警用重機車最酷、最帥，有小朋友說，長大後要當警察騎警用重機。（中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

長大以後也要當警察騎重機！中市南屯區幼兒園師生日前到第四分局黎明派出所瞭解警察工作內容，警犬、防彈背心、盾牌、警用重機等，讓小朋友們看得目不轉睛，還有員警神乎其技的防身術表演，讓小朋們，興奮的直呼，我也要學！熱熱鬧鬧中讓參訪的小朋友們留下深刻的記憶。

為迎接南屯區幼兒園的參訪，第四分局黎明派出所，擺出包含無線電、防彈背心、反光背心、防彈盾牌、指揮棒、警棍、酒測器、警用車輛、警用重型機車及路檢器材等各項應勤裝備，並由黎明所長林澤聰、副所長蔡明松、巡佐蕭名佑、警員黃偉倫、謝利佳一一為小朋友們講解。

小朋友們睜大著好奇的眼睛，童言童語的要求員警示範這些警用配備的用法，尤其是試坐警用重機車，讓大家都很興奮的說，長大後也要當警察騎重機、追壞人，還有台中市警犬隊的警犬更是吸引小朋友的目光，紛紛搶著合照留念。

過程中，黎明所員警以寓教於樂的方式，宣導預防家暴、預防犯罪、防詐騙、交通安全等，讓犯罪預防的理念從小紮根，讓守法精神從小養成，並灌輸孩童交通安全觀念，如過馬路要走斑馬線、走天橋、要遵守交通號誌等等，歡樂氣氛中也拉近了警民關係，小朋友們都留下美好回憶。

(中時 )