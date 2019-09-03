台灣颱風論壇雙颱動態說明。(圖/摘自台灣颱風論壇臉書)

氣象局說明颱風動態。(中時電子報臉書直播)

今年編號第13、14號颱風玲玲、劍魚已雙雙生成，台灣颱風論壇PO出雙颱最新預測路徑，玲玲預估周三至周四之間通過台灣東部海域，暴風圈將從近海邊緣掠過；至於劍魚則在越南附近大幅「回馬槍」，周三至周四北部、東部有降雨機率，中南部地區則是周三到周日都容易下雨。

中央氣象局表示，目前太平洋地區有2個颱風、1個熱帶性低氣壓，台灣颱風論壇預測，編號第13號的輕度颱風玲玲，在太平洋高氣壓導引下，持續偏北移動中，預估周三至周四之間通過東部海域，暴風圈將從近海邊緣掠過，東部及北部海域會有瘋狗浪。

至於源自巴士海峽附近的劍魚颱風將一路西進，同時與他旁邊的低氣壓互旋，加上太平洋高氣壓被玲玲攔截，因此劍魚在越南附近大幅「回馬槍」，將轉向東北，重回廣東附近海域，周末就會抵達香港、廣東一帶，後期路徑變數大，是否直撲台灣仍需觀察。

天氣方面，受玲玲外圍環流影響，北部、東部地區周三至四有下雨機會；玲玲北上過程帶動南方水氣移入，中部及南部地區周三至周日天氣都不穩定，容易下雨，周末仍需注意劍魚的颱風動態。

(中時電子報)