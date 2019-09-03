陸軍在林內鄉重興村有4處演練的砲陣地，每逢演練期間，重興村受當其衝受到砲聲衝擊與震動影響。（資料照片／周麗蘭攝）

林內鄉重興村內有4個陸軍砲陣地，砲聲的噪音與震動干擾村民生活多年，國防部2008年起提供敦親睦鄰經費，今年鄰近烏塗村、烏麻村也申請補助，國防部把40％補助移給另兩村，引起重興村民不滿抗議，要求國防部另案處理，不要分配重興村的「生命錢」。

國防部在全台灣有40多處的砲陣地，雲林縣林內鄉、莿桐鄉有設置，林內鄉4個砲陣地都設在重興村，因砲聲衝擊生活品質，國防部2008年起編列敦親睦鄰經費600萬元補助，用於改善生活品質，2011年增加至800萬。

但重興村民發現今年經費縮水剩六成，上周前往位於桃園市的陸軍司令部抗議，村民認為烏塗村、烏麻村要申請沒意見，但不應撥用重興村的經費。

村民指出，砲陣地設在重興村，砲擊演練也在重興村，砲聲、兵車衝擊生活安寧，800萬元經費是村民的生命錢，村民有權自主要怎麼運用。

另名村民則說，國軍在重興村所做的砲擊演練已60、70年，被震破的窗玻璃、龜裂的牆壁不知多少，大家跑不了，好不容易申請到經費，今年卻被分割給他村，村民寧可砲擊不要來重興村演練，不收敦親睦鄰費用。

林內鄉重興村受砲擊演練衝擊程度被評為第二級，每年可獲敦親睦鄰經費800萬元，申請程序是程序村裡提案、鄉公所彙整審查、縣政府複查同意，提報陸軍砲兵測考中心審核。

林內鄉公所秘書林世媚解釋，今年5月陸軍司令部召開審議委員會時，有檢討重興村的經費運用，烏塗村、烏麻村內的砲聲也達65分貝的敦親睦鄰門檻，因此今年分配重興村獲六成、烏塗村與烏麻村各兩成。

林世媚表示，敦親睦鄰經費主要兩大用途，一是專案改善、二是公益支出；烏塗村和烏麻村今年申請使用於改善公有設施， 例如活動中心裡面的休憩設施和電腦設備。

(中時 )