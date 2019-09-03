警察局玉里分局長呂育騰表示，近來花季大批遊客前來遊玩，出門前務必檢視車況，上路後保持專注及慢行，才可玩得盡興又安全（玉里分局提供／王昱凱花蓮傳真）

玉里赤科山正值花季，滿山滿谷的金針花海，吸引國內各地旅客蜂擁而至。但許多旅客因路況不熟，常使車輛不慎滑落山溝或田中，所幸在轄區員警的幫助下，皆一一化險為夷，得以開心接續旅程。玉里分局長呂育騰表示，駕車務必慢行，並檢查車況，才能玩得盡興、平安回家。

今日午間1時許，玉里觀音派出所接獲民眾報案請求協助，到場後發現民眾駕駛的小貨車因不熟悉路況，在行經赤科山林家園時，不慎打滑跌入金針花海中，所幸在吊車協助下脫困。

無獨有偶於午間3時許，又接獲民眾車輛受困於赤科山產業到路中，到場後發現林姓遊客一家6人分乘2部轎車，自台南出發進行環島旅行，不料卻在山間產業道路9.5公里處滑進山溝，經吊車救援後化險為夷，遊客一家也表示，聽聞玉里金針花海名聞遐邇，前來賞花，沒想到警員也此熱心體貼。

呂育騰提到，近來因赤科山花季，吸引大批各地遊客前來玉里遊玩，但山區道路蜿蜒複雜，羊腸小徑路寬有限，加上不熟路況，常有用路人不慎掉落山溝與田中。

呂育騰也呼籲，民眾開車行經不熟悉區域時，務必減速慢行，並且保持注意力，出門前詳細檢查車況也設備，才能開心出門、平安回家。

(中時 )