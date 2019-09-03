市府派車接送後山小孩上學。（桃園市交通局提供／甘嘉雯傳真）

復興區台7線32.5K處榮華橋附近自7月以來，因道路大面積坍塌崩落，道路一度中斷，目前經過緊急搶修，恢復通行，但路側安全措施尚未完成，市區公車及免費公車有行駛安全疑慮，僅行駛至羅浮，造成復興區後山居民進出不便，學生無法就學，市府緊急調派9人座小客車，免費接送學生到校，解決學生及家長的通學交通困擾。

台7線32.5K處道路通行寬度最窄僅3.1公尺，路側無護欄等安全措施，市府基於乘客安全，考量公車車身寬度至少2.2公尺及路側安全設施，僅開放市區公車及免費公車行駛至羅浮口，無法進入拉拉山等後山地區。

交通局於8月30日邀集教育局、復興區公所、介壽國中及議員研商後山學生上學交通問題，介壽國中校長傅美琴於會議中反映因客運縮駛影響，已造成後山地區有10餘位學生沒有到校，希望市府能協助解決學生疏運問題。

市長鄭文燦指示，苦不能苦孩子，窮不能窮教育，不能因為道路路況問題，影響孩童上課的權益，交通局緊急調派，深入巴陵、砂崙子及高義等部落主要據點免費接送學生上放學，使學業不中斷。

交通局長劉慶豐表示，租用9人座小客車免費接送學生是可行的方案，交通局已緊急採購租用9人座小客車，成立幸福9人巴士服務車隊，即時前往部落將學生免費接送往返學校，並協調復興工務段，在中秋節前完成邊坡防護措施及放置護欄，屆時讓公車可以安全運行。

(中時 )