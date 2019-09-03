宅神朱學恒在臉書發文。（圖/朱學恒臉書）

高雄市長韓國瑜常自爆，包括座車被裝追蹤器等外，最近又失言說鳳走雞來，以致民調下滑。對此，宅神朱學恒表示，蔡英文最近笑的可高興了，甚麼都沒做就看對手一直自爆就睡到自然醒了。

韓國瑜初選勝出，將代表國民黨問鼎2020總統寶座，但他最近頻自爆又失言，以致民調下滑，輸給對手蔡英文。

朱學恒在臉書直播及發文說，他已建議過很多次，愛即興表演的韓總在發表國政議題或是任何議題的時候，最好照稿念，不然就哼哼哼同意國政顧問團的講話就好；現在人家不是把你（韓）當荒謬藝術大師沈玉琳看，是把你當總統候選人看。

他說，他的建議大家就是不聽，搞得蔡英文最近笑的可高興了，甚麼都沒做就看對手一直自爆就睡到自然醒了…掩面。

朱學恒更針對名嘴黃暐瀚說辦幾個大的造勢活動氣勢就起來了表示，雖然他個人是不相信甚麼造勢會讓大家民調上升，但他的工作人員都覺得看到店家大排長龍會想要去吃，那到時候大家再看看吧。

(中時電子報)