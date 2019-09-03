說到香港最必吃的點心，絕對非蛋撻莫屬！不論是層層酥皮款，還是有厚度的塔皮款都讓人吃不膩，但香港老字號泰昌餅家近期竟把白白QQ的麻糬夾進蛋撻，火熱推出葡式「芙蓉蛋撻」！把人氣最高的曲奇塔皮融合澳門葡式內餡，簡直讓港式甜點控都瘋了！

（圖／楊婕安攝）

只見一口咬開蛋撻，就能吃到滑嫩蛋液、Q彈麻糬和超酥的曲奇塔皮，三種層次一起混搭，口感意外超提升，真的是市面上吃不到的組合！甜度還剛剛好，令人一口接一口吃不膩，只能說「世界最好吃葡式蛋撻」真的實至名歸，超適合下午茶時段來一顆。

（圖／品牌提供）

除了招牌的皇牌蛋撻之外，冰火菠蘿油、乾炒牛河分別是人氣第二跟第三的必點菜色，但編輯要私心推薦現煮的絲襪凍奶茶～茶味夠重又不會苦澀，奶香也調得恰到好處！若想享用正餐的話，也有新加坡叻沙湯麵、澳門豬扒包配薯條、法式西多士等選擇。

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(中時電子報)