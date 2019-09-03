YONEX 2019中華台北羽球公開賽今天點燃戰火，進行了會外賽及混雙會內賽第一輪，世界排名第45的地主組合李洋/楊景惇，首輪就碰上去年台北賽冠軍、印尼組合伊斯拉米（Marsheilla Gischa Islami）/普拉賽特亞（Alfian Eko Prasetya），大戰三局後以21：19、20：22、21：19晉級下一輪。

賽後李洋指出，下場之前並沒有為這場比賽多想什麼，「畢竟對手是去年冠軍，排名也比我們高，能打多少算多少，我們場上隨機應變做的還不錯，加上對方狀況、場館適應不是很理想，就用這樣的優勢來彌補實力之間的落差。」

這場比賽李洋/楊景惇本來很有機會在第2局就鎖定勝利，曾取得18：13領先優勢，可惜好事多磨，次局被對手逆轉追回一局，經過第3局競爭才收下勝利，李洋說：「原本沒想到會先拿下第1局，第2局拉開比數後，心態上變得想趕快拿下比賽，實質內容就做得不太好，第3局回到不想太多的心情，再拚一局就是。」

雖然平常較少機會練混雙，不過國家隊教練團目前有陳宏麟、蔡佳欣兩位選手時期雙打成績出色的前輩指導，透過方向性的訓練，讓國內混雙也慢慢提升戰力，被問到這是否是人生最佳的一場混雙勝利，李洋笑說：「我跟景惇今年才開始搭配混雙，今年3月在超級500系列的印度公開賽打進到最後4強，如果能在台北公開賽有好成績也不錯，但重點是一場一場把內容打好，不要設想太多。」

(中時電子報)