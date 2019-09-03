韓國瑜彰化宗教之旅所到之處，支持者相當熱情。（張妍溱攝）

儘管前陣子才爆發私菸案，重創蔡政府形象，然而香港抗爭情形越演越烈，讓蔡撿到槍。根據今日最新公布媒體民調，總統蔡英文支持度再攀升，高達49%，而高雄市長韓國瑜則略降至41%，兩人差距由5個百分點擴大至8個百分點。若換郭台銘、蔡英文兩人對決，郭台銘支持度49%，略高於蔡英文的46%。

據《TVBS》最新民調，國民黨總統提名人韓國瑜，近日負面事件連傳可能影響選情，調查結果顯示，如果是由民進黨蔡英文與國民黨韓國瑜兩人對決下，在有投票意願的民眾中，蔡英文支持度由8月16日調查的47%略增兩個百分點，至49%，韓國瑜則略減為41%，蔡英文領先韓國瑜幅度由前次調查的5個百分點擴大為8個百分點，另外一成沒有表示意見。

若郭柯合作，由郭與蔡、韓競逐：蔡英文支持度略增為34%，韓國瑜維持31%，郭台銘略減至27%。若僅郭、蔡兩人對決：郭台銘支持度49%，略高於蔡英文的46%。蔡、韓、柯、郭喜好度：郭台銘最高，為43%，柯文哲、蔡英文皆為39%，韓國瑜為34%。

本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於108年8月28日至30日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,328位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為180位，拒訪率為13.6%，最後成功訪問有效樣本1,148位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.9個百分點以內。

(中時電子報)