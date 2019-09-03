中秋將至，為陪伴弱勢朋友提前過節，人安基金會新北平安站今日上午10時於三重光興活動中心，辦理「寒士慶中秋」活動（翻攝照片／戴上容新北傳真）

中秋將至，為陪伴弱勢朋友提前過節，人安基金會新北平安站今日上午10時於三重光興活動中心，辦理「寒士慶中秋」活動（翻攝照片／戴上容新北傳真）

中秋將至，為陪伴弱勢朋友提前過節，人安基金會新北平安站今日上午10時於三重光興活動中心，辦理「寒士慶中秋」活動，現場共350位弱勢朋友參加，盼能促進更多弱勢朋友就業。新北市議員王威元本人及李翁月娥助理親臨現場，為弱勢朋友加油，現場亦提供義診、義剪，發放寒士就業包，讓弱勢朋友感受社會溫暖。

王媽媽是5個孩子的母親，因為經濟困頓，丈夫入獄，孩子被迫社會局出養，無工作專長又流離失所的王媽媽，經歷了思念丈夫孩子夜夜啜泣的日子，幸好新北平安站的陪伴及輔導下，找回自己的存在價值。王媽媽開始嘗試街賣蒸麵包，努力賺取自己的收入。

為幫助寒士順利就業，發放就業包，包含工作服、衣服、牙膏牙刷、刮鬍刀等，讓街友體面就業，當天舉辦寒士慶中秋賞歌活動，邀請長期支持寒士服務的金百大音響老闆娘獻唱同樂，鼓勵弱勢族群化歌聲為力量，相互加油打氣。

人安基金會新北平安站平日提供防飢、防寒避暑、防病、工作轉介、三節關懷等服務，邀您每月600元支持平安站常年服務經費，就可與人安一起幫助窮苦人重新站起來，愛心專線：（02）2970-5589，劃撥帳號：19977434(戶名：人安基金會，備註：常年)。

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