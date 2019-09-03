衛福部草屯療養院，9月起提供免費成人健康檢查服務，服務內容包括血壓、血糖、血脂、肝腎功能、尿蛋白以及健康諮詢等項目，將守護社區民眾的健康，歡迎民眾多加利用。

草屯療養院指出，為達到早期發現、早期介入慢性病的預防與治療，該院特聘新陳代謝專科醫師楊晉州，每周一至周五上午提供門診服務。

楊醫師表示，糖尿病、高血壓、高血脂等新陳代謝疾病，初期不一定有症狀，許多民眾是透過成人健康檢查才發現自己罹病，因此利用每年一次免費的成人健檢，除可檢查出常見的三高疾病，還能了解個的肝臟與腎臟功能健康狀態。不但可加強慢性疾病的預防，甚至能早期發現重大疾病，早期治療，以達維護健康的目的。

草屯療養院長簡以嘉表示，成人健康檢查強調「預防勝於治療」觀念。台灣已邁入高齡社會，國民壽命不斷延長。活的老同時也要活得好，透過成人健檢幫我們定期把關，才能達到及早偵測預防疾病的效果。

(中時 )