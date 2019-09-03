行政院長蘇貞昌（見圖）3日出席農金資訊股份有限公司成立暨農金安心GO媒合平台發表會，會前，針對郭台銘要求與蔡總統辯論經濟議題，回酸表示：郭台銘董事長承諾要投資台灣，卻還沒有實踐，要郭台銘投資台灣才是愛台灣的表現。

(中時 )