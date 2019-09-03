蘇貞昌：希望郭董實踐投資台灣 17:172019/09/03 中時 陳信翰 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 行政院長蘇貞昌。（陳信翰攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌（見圖）3日出席農金資訊股份有限公司成立暨農金安心GO媒合平台發表會，會前，針對郭台銘要求與蔡總統辯論經濟議題，回酸表示：郭台銘董事長承諾要投資台灣，卻還沒有實踐，要郭台銘投資台灣才是愛台灣的表現。 (中時 ) #郭台銘 #蘇貞昌 也許您會感興趣 推薦閱讀 郭台銘中東行返國 沙國簽證費800變80美金 11:522019/08/30 政治 選定了？大數據曝郭柯隱憂 11:532019/08/30 政治 辜寬敏批郭 有錢就肖想當總統 04:102019/09/01 政治要聞 王淺秋嗆沒政績 蘇貞昌反要王每天看他臉書圖卡 10:582019/09/01 政治 台灣不可能獨立！郭：小英暴政必亡 15:132019/09/01 政治 郭在等「換瑜」？蔡沁瑜：郭董不會代表國民黨參選 10:522019/09/02 政治 郭辦：若戰2020 一定獨立參選 04:102019/09/03 話題觀察 訪嘉市副議長 郭台銘：鈔票不分藍綠 12:142019/09/03 政治 民眾舉國旗喊中華民國萬歲 郭台銘比讚 12:262019/09/03 政治 郝龍斌稱郭不排斥與吳見面 坦言進度「和上次一樣」 14:332019/09/03 政治 政治熱門新聞 挺韓國瑜態度曖昧！他砲轟這兩人「基層看了都討厭」 - 政治 驚!最新媒體民調 蔡英文支持度再攀升達49％ - 政治 黃之鋒抵台 網怒吼：快滾回香港！ - 政治 韓國瑜回應「換瑜」 趙少康激動拍桌說... - 政治 韓民調下滑 宅神曝讓蔡英文笑2原因 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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