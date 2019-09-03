即日起至9月16日，消費者於「全家」零錢箱前比OK手勢，並貼於「全家在這里」粉絲團貼文，小編即捐出50元。（全家提供）

網紅經濟也吹向公益，全家便利商店與中華民國快樂學習協會合作之「愛’s零錢捐」，計畫將邁入第5年，今年首度邀請網紅阿翰共同響應公益，透過阿翰幽默風趣的影片，介紹弱勢孩童於下課後在秘密基地裡的生活點滴。全家即起至12月31日，展開「愛’s零錢捐」計畫，民眾可於全台店舖投下愛心，助弱勢童一「幣」之力。

為連結社群力量，即日起至9月16日，全家小編也發起「支持弱勢童我OK」活動，串連線上線下，只要於全家零錢箱前比OK手勢，並貼於「全家在這里」粉絲團貼文，小編即捐出50元(最高捐出1萬元)，串接愛心，邀民眾一起「網」公益前進。

全家公共事務暨品牌溝通室部長林翠娟表示，據年度品牌公益調查中發現，30歲以下的年輕族群，成為新興崛起的公益參與力量，且有7成5的捐贈者，贊同社群媒體成為獲取捐贈組織的訊息。有感於社群公益時代來臨，此次特別首度邀請網紅阿翰現身公益，以「全家小孩有夠多」為題，並化身其經典角色－「宮森先生」，影片上線5天破百萬瀏覽人數，期望網紅勢力能吸引更多民眾關注。

(中時 )