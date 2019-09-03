音樂史上傳奇的一頁！蕭邦鋼琴大賽首獎得主布雷查茲，當年還同步拿下波蘭舞曲獎、馬祖卡舞曲獎、協奏曲獎、奏鳴曲獎與觀眾獎，是至今唯一「大滿貫」的鋼琴家，被譽為蕭邦最佳詮釋者，近期將再來台彈蕭邦。

布雷查茲表示，他特別喜歡蕭邦作品優美的旋律、婉轉而內斂的情感，還有和聲的使用手法，「尤其是他的兩首鋼琴協奏曲、馬祖卡舞曲都讓我著迷，而他的波蘭舞曲則是展現了波蘭舞蹈的內涵，還有他對國族的情感。」

2005年，當布雷查茲拿下蕭邦鋼琴大賽首獎時，被波蘭人視為國民英雄般歡迎，那是在波蘭鋼琴家齊瑪曼拿下該賽首獎，相隔30年後，又有波蘭人摘金，評審為了突顯布雷查茲的卓越表現，也決定該屆亞軍從缺，只頒發季軍之後的獎項。

布雷查茲出生於1985年，自幼開始學琴，從小到大除了鋼琴，也對管風琴有興趣，他認為彈奏管風琴，能幫助他思考音樂，他表示，在大賽過後，人生起了大變化，音樂會變多了，「但我還是必須謹慎控制音樂會數量，否則彈得太多，沒有足夠的時間練琴和拓展新曲目。」

正是因為謹慎安排音樂會數量，讓布雷查茲在大賽過後，一直到2017年才首次來台，這回相隔兩年再來，除了蕭邦作品，他也安排了莫札特、貝多芬和舒曼等人作品。演出將於11月21日，在台北國家音樂廳登場。

(中時 )