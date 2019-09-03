香港眾志秘書長黃之鋒日前投書媒體呼籲台灣政府修訂「難民法」，但行政院長蘇貞昌僅表示「我們已有相關法律可以運作」，被國民黨團質疑是藉「反送中」議題拉抬民進黨選情。黃之鋒今（3）日訪台，蘇貞昌再次表示，台灣跟香港、澳門之間有相關法律可以互動往來，香港人民追求自由民主我們非常關心，所以我們會依據現有的機制，做最好的應用。

蘇貞昌今日下午出席「農金安心GO安全農漁產品產銷媒合平台」發表記者會時接受媒體聯訪，針對立法院新會期民進黨未將「難民法」列為優先法案，遭國民黨團質疑只是藉反送中拉抬自己選情，媒體詢問蘇貞昌看法。

蘇貞昌提到，追求自由民主是基本人權，香港人民向大陸要求的不過是希望大陸兌現他所承諾一國兩制50年不變的諾言，現在卻看香港人民被任意毆打、逮補，連坐車廂裡的乘客跪地哀求還不可免；香港人民這樣追求自由民主我們非常關心，台灣跟香港澳門之間都有相關法律可以互動往來，並且可以好好運作。

蘇貞昌強調，台灣相關法律機制依照目前運作完備自如，我們對香港的關心就像全世界各國關心香港的情形一樣，所以我們會依據現有的機制，做最好的應用。

(中時 )