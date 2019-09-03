3日下午由嘉義縣長翁章梁（右四）、大成集團董事長韓家宇（右三）主持舉行上樑典禮。（張毓翎攝）

大成集團斥資24億元，在嘉義縣馬稠後產業園區第一期用地興建的食品工廠，3日下午由嘉義縣長翁章梁、大成集團董事長韓家宇主持舉行上樑典禮。（張毓翎攝）

上市公司大成集團斥資24億元，在嘉義縣馬稠後產業園區第一期用地興建的食品工廠，3日下午由嘉義縣長翁章梁、大成集團董事長韓家宇主持舉行上樑典禮，占地8816坪的食品廠基地，預定2020年2月土建完工，7月試產，落成後將優先提供300位以嘉義在地人為主的就業機會。

韓家宇指出，大成近年來所生產的產品幾乎都供不應求，產能滿載，由於大成台南永康食品加工廠無法擴廠，因此選在地域極佳的馬稠後產業園區，新建一座高規格的食品工廠，這次還有地方父母官對大成的支持，相信將提升在地商機與青年返鄉就業動力。

翁章梁表示，記得年初時來參加動土典禮，在短短8個月後，再來參加上樑儀式，見識到大成集團高效率的執行力，最近聽到許多北漂後，返鄉的鄉親表示，家中長輩年紀大了，想趁機會多陪伴他們，才決定回來，故企業來嘉義投資，可謂一兼二顧作公益，相信大成集團在明年第一季完工投產後，能夠大大促進地方發展。

大成估計，新的食品加工廠投產後，月產能2500噸、年產值可達40億元，是目前大成永康廠產能的2.5倍，將從目前的20億，目前大成代工品項占75％、自有品牌占25％，投產後占比可望達到7比3，長遠則希望逐年拉高自有品牌的比重。

嘉縣府經濟發展局長江振瑋表示，馬稠後園區第1期產業用地全部售出，共29家國內外大廠購地投資設廠；園區第2期預計明年2月辦理土地出售及招商作業，此外，因應台商回流，縣府也規畫將水上鄉南靖農場及中埔鄉公館農場，開發為工業用地，若順利進行，盼2022年完成開發。

(中時 )