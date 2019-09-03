今年中秋節，義大世界像是座不夜城！入住義大皇家酒店或天悅飯店除了都能參與專屬企畫的應景活動外，9月14日周六晚上6點半到9點半，義大遊樂世界園區開放，舉辦「夜電人生」派對，5度C凍感舞池打水戰、夜間遊行，還邀請了專業DJ來帶動氣氛。

這項派對活動，特別招待義大皇家酒店與義大天悅飯店當日入住的房客，都可免費入園參加這場熱鬧的電音趴。而飯店為此也推出優惠住房，天悅飯店好經典雙人住房3,800起；另外也針對親子主題房推出中秋專屬優惠，入住天悅親子主題房兩大兩小每晚6,000+10%，含早餐外，再加贈小朋友最愛的室內歡樂小天地及戶外童趣樂花園，另外，再贈送百匯自助晚餐兩客，兒童則是可以更優惠的價格現場加購，一家人輕鬆團圓過佳節。

天悅飯店百匯自助餐廳並將於9月13日至15日的午餐及晚餐指定時段，舉辦「剝柚子趣味競賽」，在最快時間內剝好柚子並且做成柚子帽，戴上之後喊出中秋節快樂的第一位，當日用餐免費。另外，正值加拿大美食節期間，中秋節當日主廚特別推出道地的加拿大燒烤料理，讓美食愛好者大啖加拿大優質牛肉幻化出的道道美味，適合家家戶戶在義大世界度過「月夜月歡樂」的中秋佳節。

(工商 )