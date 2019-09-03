蔡衍明愛心基金會5年前發起「公益青年送愛下鄉趣」活動，適逢中秋節將至，3日再度與亞東技術學院合作關懷學校周圍弱勢、孤老。（葉書宏攝）

蔡衍明愛心基金會5年前發起「公益青年送愛下鄉趣」活動，適逢中秋節將至，3日再度與亞東技術學院合作關懷學校周圍弱勢、孤老。（葉書宏攝）

蔡衍明愛心基金會5年前發起「公益青年送愛下鄉趣」活動，鼓勵各大專院校學生投入公益，適逢中秋節將至，今（3日）再度與亞東技術學院合作關懷學校周圍弱勢、孤老。蔡衍明愛心基金會副執行長彭澤惠強調，5年來已幫助2萬1000戶弱勢，捐出逾1億元善款。

蔡衍明愛心基金會自2015年開始與各大專院校合作，發起「公益青年送愛下鄉趣」三節青年公益送愛活動。彭澤惠與亞東技術學院校長黃茂全、板橋區華德里長陳寶銓今（3日）邀請學校周圍弱勢、孤老到校園內話家常，一一致贈慰問金、旺旺仙貝、柚子等食品。

蔡衍明愛心基金會5年前發起「公益青年送愛下鄉趣」活動，適逢中秋節將至，3日再度與亞東技術學院合作關懷學校周圍弱勢、孤老。（葉書宏攝）

彭澤惠表示，董事長蔡衍明一直希望可以和年輕大學生合作一起為社會付出，讓弱勢得到關懷與照顧，5年前活動剛開始時僅有15所大專院校，如今增加至27所，幫助2萬1000戶弱勢家庭，總計捐出逾1億元善款，目的就是希望弱勢可以開心過節。

彭澤惠也強調，「公益青年送愛下鄉趣」活動亦希望鼓勵大學生、公益青年，在發掘、慰問弱勢的過程中，可以懂得關懷弱勢、孝親敬老，這也是該活動最大的宗旨。

蔡衍明愛心基金會5年前發起「公益青年送愛下鄉趣」活動，適逢中秋節將至，3日再度與亞東技術學院合作關懷學校周圍弱勢、孤老。（葉書宏攝）

黃茂全表示，學生就好像一顆種子，種子需要栽種，未來有可能變成大樹、巨木，透過蔡衍明愛心基金會協助，讓學生走入民眾、走入社區，讓學生們體認可以念大學是值得感恩的，很多人沒有機會可以當大學生、生活困苦，透過服務過程中學習成長，將來遇到問題才能回饋、反思，突破困境。

「希望學生在服務過程中，把愛散播出去！」黃茂全說，學生將來如果事業有成，將會更加回饋社會，每次約有30個學生參加，5年來已有超過400名學生參加。

蔡衍明愛心基金會5年前發起「公益青年送愛下鄉趣」活動，適逢中秋節將至，3日再度與亞東技術學院合作關懷學校周圍弱勢、孤老。（葉書宏攝）

陳寶銓也提到，非常感謝蔡衍明愛心基金會及亞東技術學院，如果沒有他們協助，里內的弱勢都不知道如何過節，里內有1位80多歲婦人，育有3名子女卻從未見過子女關心，卻又不符政府的補助申請，還好基金會幫忙，讓她露出久違的笑容。

蔡衍明愛心基金會副執行長彭澤惠強調，5年來已幫助2萬1000戶弱勢，捐出逾1億元善款。（葉書宏攝）

(中時 )