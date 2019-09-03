中國古代書畫近年在拍場節節攀高，過億天價拍品亦不少見，尤其隨著大陸近年從政府到民間博物館、美術館都積極欲推波中國文物自海外回流，包括黃庭堅的《砥柱銘》、蘇軾的《木石圖》等均是破億人民幣的天價書畫，近期香港蘇富比中國古代書畫秋拍則有八大山人《蕨瓜圖》及石濤《墨竹》備受期待。

自1995年北京故宮博物院從北京翰海拍賣會上以1980萬人民幣買下北宋張先的《十詠圖》，首開大陸公營博物館透過拍賣市場購買文物先河，此後拍賣公司便積極徵集中國文物藝術品，且隨著拍賣市場發展，據《中國文物藝術品拍賣25周年報告》統計，25年內大陸透過拍賣回流的藝術品超過5萬件。

去年於佳士得秋拍以4636億港元成交的蘇軾《木石圖》，由於其傳世作品屈指可數，因此備受關注，成為近年來拍賣價僅次於黃庭堅《砥柱銘》的中國書畫作品。今年蘇富比亞洲區中國古代書畫部主管左昕陽則表示，本季秋拍推出了八大山人《蕨瓜圖》及石濤《墨竹》為焦點，「兩者皆於簡淡中展現筆墨無窮的創造力，構圖簡約，書畫合璧。」

八大山大《蕨瓜圖》中無紀年，但依主題、用題、題款、書風推論，應為八大山人還俗後所作，彼此多以瓜果蔬食闡述禪趣與家國之思，畫面左下鈐「京口何氏收藏」屬民國初年著名鑑賞家何賓笙印；石濤的《墨竹》則曾是張大千「大風堂」舊藏，石濤以破墨手法，補足風吹竹影，初步估價在400至500萬港元之譜。

(旺報 )